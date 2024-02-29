ВМС Британии опровергли слухи о продаже крупнейшего авианосца
Информация о том, что Военно-морские силы Великобритании собираются продать авианосец HMS Prince of Wales из-за недостаточного финансирования сферы обороны, не соответствует действительности. Об этом заявил The Telegraph пресс-секретарь Королевского военно-морского флота.
«Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены продолжению эксплуатации как HMS Queen Elizabeth, так и HMS Prince of Wales», — цитирует издание пресс-секретаря флота.
Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники в ВМС Британии сообщила, что HMS Prince of Wales могут продать дружественной стране или законсервировать из-за проблем с финансированием. По данным издания, подобный сценарий начали рассматривать после того, как стало известно, что проект будущего бюджета не предусматривает значительного увеличения расходов на оборону.
HMS Prince of Wales — крупнейший военный корабль Британии. Строительство авианосца начали в 2011 году, в эксплуатацию его ввели спустя восемь лет. Стоимость корабля превышает £3 млрд.
HMS Prince of Wales способен нести сорок единиц авиатехники (36 самолетов F-35B и четыре вертолета Merlin). Оборонительное сооружение включает в себя зенитный артиллерийский комплекс Mark 15 Phalanx, а также автоматические пушки калибром 30 мм. Минимальный экипаж корабля — около 700 человек.
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