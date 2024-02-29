ВМС Британии опровергли слухи о продаже крупнейшего авианосца

Авианосец HMS Prince of Wales (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Информация о том, что Военно-морские силы Великобритании собираются продать авианосец HMS Prince of Wales из-за недостаточного финансирования сферы обороны, не соответствует действительности. Об этом заявил The Telegraph пресс-секретарь Королевского военно-морского флота.

«Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены продолжению эксплуатации как HMS Queen Elizabeth, так и HMS Prince of Wales», — цитирует издание пресс-секретаря флота.

Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники в ВМС Британии сообщила, что HMS Prince of Wales могут продать дружественной стране или законсервировать из-за проблем с финансированием. По данным издания, подобный сценарий начали рассматривать после того, как стало известно, что проект будущего бюджета не предусматривает значительного увеличения расходов на оборону.