Украинку впервые лишили квартиры за поддержку России
Пенсионерку из Винницы лишили квартиры за поддержку России, сообщает ТСН.
80-летняя учительница физики Алла Стадницкая была заочно приговорена к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Она уехала к детям в Россию еще во время пандемии коронавируса и домой больше не вернулась.
После начала военных действий Стадницкая, по данным следователей Службы безопасности Украины (СБУ) в Винницкой области, в соцсети «Одноклассники» призывала президента России Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и «лайкала» враждебные сообщения об Украине.
ТСН отмечает, что это первый случай конфискации собственности на Украине за поддержку России. «Судебный репортер» писал, что приговор вынесли 21 февраля.
Ранее бьюти-блогера из Киева заподозрили в распространении материалов, в которых содержится «отрицание вооруженной агрессии РФ» (ст. 436-2 УК Украины). 33-летняя девушка в TikTok рассказывала о том, что на Украине идет гибридная война, которую нужно прекратить, и требовала от властей моральной компенсации «за нелегкие последние годы жизни в столице». Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. После этого свою страницу в TikTok блогер удалила.
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