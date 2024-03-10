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Рейс FlyDubai из Минеральных Вод вылетел спустя двое суток

Рейс FlyDubai из Минеральных Вод в Дубай задержали на двое суток
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Рейс авиакомпании FlyDubai FZ 954 из аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае в Дубай вылетел спустя двое суток. Об этом сообщила РБК пресс-служба перевозчика.

Рейс, вылет которого должен был состояться 8 марта, задержали из-за «технической проблемы». При необходимости пассажирам предоставили питание и проживание, сообщила компания. Рейс вылетел в Дубай 10 марта.

В FlyDubai добавили, что на расписание полетов 9 марта повлияли неблагоприятные погодные условия в Дубае. Компания принесла пассажирам извинения за неудобства.

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Согласно расписанию в сервисе «Яндекс Путешествия», рейс FlyDubai должен был вылететь из Минеральных Вод в 03:50 8 марта. Самолет отправился в Дубай в то же время 10 марта.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что рейс FZ 954 не вылетел в Дубай 8 марта из-за поломки Boeing 737. По данным телеграм-канала, пассажирам отказались предоставить запасной борт, их дважды «развозили ночевать в отели», а после им приходилось по семь часов ждать новой информации в аэропорту. На это время авиакомпания предоставила им питание в виде «лимонада и шаурмы».

Пассажиры также рассказали «Осторожно, новости», что авиакомпания не выдала им справки об отмене рейса, чтобы они «не могли получить компенсацию». Клиенты авиакомпании утверждают, что обратились в транспортную прокуратуру.

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FlyDubai задержка рейсов Минеральные Воды аэропорты Дубай новости
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