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На ОАЭ обрушились ливни с грозами. Видео

Кадры затопленных после ливней и гроз улиц в Объединенных арабских эмиратах

На ОАЭ обрушились ливни с грозами. Видео
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Сильные ливни и грозы обрушились на Объединенные арабские эмираты, затопив улицы в Дубае, Шардже, Аджмане, Абу-Даби, сообщают издания Al Arabiya и Khaleej Times.

Синоптики предупреждали, что в период с 8 по 10 марта в ОАЭ ожидаются дожди, грозы и местами град. Полиция Дубая вечером 8 марта рекомендовала местным жителям избегать пляжей, долин и районов, которые могут быть подвержены наводнениям.

9 марта из-за непогоды минимум 13 авиарейсов, направлявшихся в Дубай, были перенаправлены в близлежащие аэропорты. Автомобилистам, которые хотели ехать по маршруту Дубай-Шарджа, порекомендовали использовать альтернативные дороги, такие как Бейрут-стрит и Эмирейтс-роуд. Также было приостановлено междугороднее автобусное сообщение между Дубаем и Шарджей. На всей территории ОАЭ объявили «оранжевый» уровень тревоги.

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