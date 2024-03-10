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Ирландцы на референдуме отклонили поправки о семье в Конституцию

Ирландцы на референдуме отклонили поправки в Конституцию по вопросу семьи

Жители Ирландии проголосовали против разработанных правительством поправок к Конституции, предполагавших расширение понятия «семья» и изменение формулировки о роли женщины в государстве. Об этом сообщает The Irish Times.

Против внесения поправки о семье проголосовали 67% ирландцев. Поправку о роли женщины в обществе отклонили 74% участников референдума. Явка составила 44%. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что референдум провалился за несколько часов до объявления полных результатов голосования.

Авторы поправок предлагали включить в понятие «семья» в Конституции формы «крепких отношений». Это относится, например, к сожителям, родителям, воспитывающим детей в одиночку, а также бабушкам или дедушкам, ставшим опекунами внуков.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Второе предложение касалось роли женщины в ирландском обществе. Авторы предлагали убрать фразу «государство признает, что своей работой по дому женщина оказывает государству поддержку, без которой общее благо не может быть достигнуто». Предлагалось заменить ее гендерно-нейтральной формулировкой о заботе членов семьи о друг друге.

Действующая Конституция Ирландии утверждена в 1937 году. С тех пор в нее неоднократно вносили поправки. В частности, в 2015 году ирландцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков. В 2018 граждане проголосовали за отмену запрета абортов, поддержав изменение Восьмой поправки, в которой говорилось о том, что государство считает равными право на жизнь и матери, и нерожденного.

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Ирландия референдумы поправки в Конституцию поправки Конституция
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