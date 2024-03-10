Stratolaunch успешно испытала в США новый гиперзвуковой аппарат Talon-A
Частная американская компания Stratolaunch успешно провела испытание гиперзвукового летательного аппарата Talon-A. Об этом говорится в заявлении компании.
«Stratolaunch LLC рада сообщить, что успешно завершила первый полет испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — заявили в компании. Испытания включали в себя «безопасное спускание аппарата TA-1 с воздуха, зажигание двигателя, ускорение, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду».
Аппарат развил скорость, близкую к 5 Махам (примерно 6,1 тыс. км/час), заявил президент и генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор. Другие характеристики он раскрывать отказался, объяснив это условиями соглашения с клиентами.
Stratolaunch — американская венчурная аэрокосмическая компания, основанная в 2011 году одним из основателей Microsoft Полом Алленом и учредителем американской авиастроительной компании Scaled Composites Бертом Рутано. Штаб-квартира Stratolaunch находится в городе Хантсвилл (штат Алабама, США).
В мае 2017 года Stratolaunch представила двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351, имеющий длину 73 м и самый большой размах крыльев в истории авиации — 117 м. Самолет оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056, снятыми со списанных лайнеров.
Первый полет самолет совершил в апреле 2019 года, над пустыней Мохаве. Полет продлился два с половиной часа, самолет поднялся на высоту более 5 км, развив максимальную скорость 304 км/ч.
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