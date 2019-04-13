Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Самолет компании Stratolaunch Systems испытали над пустыней к северу от Лос-Анджелеса. Воздушное судно оснащено шестью двигателями, с его помощью планируется выводить ракеты на орбиту

Фото: thejackbeyer / Twitter

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.

Видео: thejackbeyer / Twitter

На кадрах видно, как самолет летит в сторону ветряных мельниц в сопровождении другого летательного аппарата. Бауэр рассказал телеканалу, что посмотреть на первый полет собрались десятки фотографов, блогеров и заинтересованных в авиакосмической отрасли.

У Stratolaunch два фюзеляжа, он весит 226 т, размах его крыльев составляет 117,3 м, для сравнения: у советского транспортника Ан-225 «Мрия» — 88м. Данный самолет предназначен для вывода ракет и спутников на орбиту с высоты более 9 тыс. м.

Строительство Stratolaunch завершили в июне 2017-го. Тогда же гендиректор Stratolaunch Systems Жан Флойд заявил, что в скором времени начнутся наземные и летные испытания.