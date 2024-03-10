В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp

Суд в Пакистане вынес приговор двум юношам за сообщения в WhatsApp, оскорбляющие пророка Мухаммеда, сообщает NDTV.

Фигурантами дела стали 22-летний студент и 17-летний юноша. Первого приговорили к смертной казни, второго — к пожизненному заключению (так как он несовершеннолетний).

По данным суда, 22-летний фигурант сделал фотографии и видео, содержащих уничижительные слова в адрес пророка Мухаммеда и его жен, а 17-летний — распространил этот контент.

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