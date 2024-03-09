В Большом Московском цирке умерла 22-летняя артистка

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова умерла после остановки сердца в больнице, сообщил генеральный директор цирка Эдгард Запашный в телеграм-канале.

Девушке было 22 года, она окончила цирковое училище и выступала в Большом Московском цирке. 9 марта артистка принимала участие в двух спектаклях в цирке, перед которыми прошла медосмотр.

Как рассказал Запашный, в 17:00 началось второе представление, девушка выступила в нем, а когда вышла за кулисы, то потеряла сознание и упала. Артистку отнесли в медкабинет и вызвали скорую.

«В 20:00 закончился спектакль. Все три часа три бригады скорой помощи работали с Владой, делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам», — сообщил гендиректор цирка. В итоге, по его словам, девушку решили отвезти в Первую градскую больницу, в реанимации она умерла.

При этом телеграм-канал «112» и РЕН ТВ сообщили, что артистка умерла из-за гипогликемии. «112» писал, что девушка принимала препараты, чтобы не набирать вес. Запашный ответил, что врачи будут выяснять причину остановки сердца у Морозовой.