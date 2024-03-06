Поляки начали жечь покрышки у офиса премьера Туска

У польского сейма прошли столкновения полиции и протестующих. Фермеры кидали в силовиков брусчатку и файеры, правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы

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Тысячи польских фермеров подожгли покрышки в ходе акции протеста возле офиса премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые демонстранты пришли с польскими флагами и петардами. Часть участников акции несла гроб с табличкой «Фермер, прожил 20 лет, убит Зеленой сделкой». Речь идет о стратегии Евросоюза, предусматривающей достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

В других местах Польши протестующие фермеры заблокировали дороги. В частности, на окраине Варшавы они перекрыли въезд в город тракторами.

По данным Rzeczpospolita, перед польским сеймом прошли столкновения между протестующими и полицией. Силовики применили слезоточивый газ, а фермеры бросали в них различные предметы, в том числе брусчатку и файеры. Демонстрантов оттеснили от здания сейма с помощью водометов.

В полиции Варшавы заявили, что в результате столкновений пострадали несколько силовиков. Задержали несколько десятков протестующих.

Протестующие фермеры настаивают, что новые экологические правила ЕС, к которым присоединилась Польша, наносят ущерб сельскому хозяйству. Аграрии также выступают за возвращение таможенных пошлин на импорт сельхозпродукции с Украины, отмененных после начала российской военной операции.