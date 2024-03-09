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Политика ,  
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Эстония сделает обязательным строительство бомбоубежищ в новых зданиях

ERR: в Эстонии сделают обязательными бомбоубежища в новых зданиях
Фото: Ilan Assayag / JINI / Global Look Press
Фото: Ilan Assayag / JINI / Global Look Press

Власти Эстонии планируют сделать обязательным наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях, сообщает ERR.

Речь идет о домах площадью свыше 1,2 тыс. кв. м. Укрытия должны занимать не менее 2% здания, иметь собственные освещение, канализацию и водопровод, а также два выхода.

Глава МВД Лаури Ляэнеметс привел в пример опыт Финляндии, где убежища являются обязательными, и отметил, что расходы на строительство увеличатся на 1-2%. В ведомстве уточнили, что постановление подготовят к осени 2024 года.

Девелоперы с оценкой властей не согласны. Председатель правления строительной компании Merko Ehitus Eesti Яан Меэ назвал довольно сложными расчеты увеличения стоимости строительства, поскольку еще нет детальных требований к убежищам. Если в доме нет подвала, то убежище придется строить в отдельном помещении, это также приведет к росту затрат, добавил он.

Страны Прибалтики решили построить «линию обороны» на востоке
Политика
Фото:Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Финляндия сделала обязательным строительство убежищ под многоквартирными и офисными зданиями еще в 1950-х. В стране с населением 5,5 млн человек есть 50,5 тыс. укрытий, которые могут вместить 4,8 млн человек.

В январе 2024 года эстонское Минобороны сообщило, что Латвия, Литва и Эстония договорились создать «линию обороны» на восточных границах, в том числе с Россией. Эстония построит 600 бетонных бункеров для  военных, каждое сооружение рассчитано на десять человек.

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