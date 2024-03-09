Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Россия откроет генеральное консульство в городе Мале на Мальдивах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.
МИДу поручили установить штатную численность работников дипмиссии в рамках установленной нормы, а также утвердить ее расписание. Соглашение об открытии генконсульства России в Мале страны заключили летом 2021 года.
В конце 2022-го замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью «РИА Новости» пояснил, что новые консульства откроют в странах с крупными российскими диаспорами и популярных у туристов. Помимо Мальдив в перечень попали остров Бали, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.
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