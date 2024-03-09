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Политика ,  
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Россия откроет генконсульство на Мальдивах

Мишустин распорядился открыть генконсульство на Мальдивах
Вид на Мале
Вид на Мале (Фото: Simon_sees / Flickr)

Россия откроет генеральное консульство в городе Мале на Мальдивах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.

МИДу поручили установить штатную численность работников дипмиссии в рамках установленной нормы, а также утвердить ее расписание. Соглашение об открытии генконсульства России в Мале страны заключили летом 2021 года.

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Евгений Иванов

В конце 2022-го замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью «РИА Новости» пояснил, что новые консульства откроют в странах с крупными российскими диаспорами и популярных у туристов. Помимо Мальдив в перечень попали остров Бали, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

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Теги
Мальдивы генконсульство Россия распоряжение
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