Госпогранслужба Украины: автобус с 34 украинцами задержали у границы с Румынией

Автобус с 34 украинцами задержали у границы с Румынией

В Черновицкой области Украины задержали микроавтобус с 34 мужчинами, пытавшимися нелегально пересечь границу с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба украинской Государственной пограничной службы.

Возле пункта пропуска «Порубное» пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого в сторону границы ехали 34 человека. При задержании нарушители «вели себя дерзко и не выполняли законные требования пограничников», поэтому правоохранителям «пришлось применить меры физического воздействия».

Выяснилось, что пассажиры микроавтобуса — граждане Украины, жители 12 разных областей в возрасте от 25 до 40 лет. За доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по €10 тыс.

Управлял микроавтобусом мужчина, которого ранее подозревали в организации незаконного перемещения людей. Он собрал клиентов с помощью одного из мессенджеров.

Организатору грозит от трех до девяти лет лишения свободы по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). В отношении других задержанных составлены административные производства.

Ранее украинская Госпогранслужба сообщила о задержании пятерых мужчин, направлявшихся к украинско-грузинской границе. Их сопровождал 15-летний подросток, хорошо ориентирующийся в приграничной местности. По данным погранслужбы, за помощь в незаконном пересечении границы мужчины заплатили организатору от $3,5 тыс. до $4 тыс.

Несовершеннолетнего передали родителям, а на задержанных составили административные протоколы. Организатора попытки незаконного пересечения границы ищут.