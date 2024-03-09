Автобус с 34 украинцами задержали у границы с Румынией
В Черновицкой области Украины задержали микроавтобус с 34 мужчинами, пытавшимися нелегально пересечь границу с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба украинской Государственной пограничной службы.
Возле пункта пропуска «Порубное» пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого в сторону границы ехали 34 человека. При задержании нарушители «вели себя дерзко и не выполняли законные требования пограничников», поэтому правоохранителям «пришлось применить меры физического воздействия».
Выяснилось, что пассажиры микроавтобуса — граждане Украины, жители 12 разных областей в возрасте от 25 до 40 лет. За доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по €10 тыс.
Управлял микроавтобусом мужчина, которого ранее подозревали в организации незаконного перемещения людей. Он собрал клиентов с помощью одного из мессенджеров.
Организатору грозит от трех до девяти лет лишения свободы по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). В отношении других задержанных составлены административные производства.
Ранее украинская Госпогранслужба сообщила о задержании пятерых мужчин, направлявшихся к украинско-грузинской границе. Их сопровождал 15-летний подросток, хорошо ориентирующийся в приграничной местности. По данным погранслужбы, за помощь в незаконном пересечении границы мужчины заплатили организатору от $3,5 тыс. до $4 тыс.
Несовершеннолетнего передали родителям, а на задержанных составили административные протоколы. Организатора попытки незаконного пересечения границы ищут.
Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен с 24 февраля 2022 года на период действия в стране военного положения. Он разрешен только отдельным категориям граждан мужского пола.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео