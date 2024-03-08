Полина Гагарина объявила о выходе «на пенсию» летом

Полина Гагарина заявила о намерении взять паузу в концертной деятельности в июне

Певица Полина Гагарина собирается взять паузу в концертной деятельности после крупного выступления в Москве, которое пройдет в июне. Об этом она рассказала «КП — Санкт-Петербург».

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После него концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — сказала Гагарина.

Концерт в «Лужниках», который намечен на 29 июня, певица назвала итоговым посланием к своим слушателям.

В графике выступлений Гагариной, размещенном на ее официальном сайте, после летнего московского шоу стоит концерт в Воронеже. Заявленная дата — 11 сентября.

В начале декабря Гагарина вошла в состав инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на президентских выборах 2024 года.

В настоящее время певица не только выступает с концертами, но и участвует в качестве наставника в 12-м сезоне вокального конкурса «Голос». Он закончится в конце апреля.