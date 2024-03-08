 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram
Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram

В Никопольском районе Днепропетровской области повреждения получил объект инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

По его словам, в Красногригорьевской и Марганецкой общинах, а также в райцентре Никополя перед этим произошли взрывы.

Власти сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Политика
Фото:dnipropetrovskaODA / Telegram

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Днепропетровская область Украина инфраструктура
Материалы по теме
В Одесской области разрушен объект инфраcтруктуры
Политика
В трех регионах Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Политика
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Госдеп сообщил о выдворении сотрудников USAID из Зимбабве Политика, 22:38
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 22:10
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России Политика, 21:54
Президент Индии выдвинула тещу Сунака в парламент Политика, 21:50
Страны ЕС и Канада вслед за США предупредили граждан о рисках в России Политика, 21:45
Дело агента СБУ о шпионаже и диверсии рассмотрят в закрытом режиме Политика, 21:40
Клуб НХЛ «Детройт» обменял российского форварда в «Сан-Хосе» Спорт, 21:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 21:15
Украина решила выйти из соглашения СНГ о войсках Политика, 21:09
Саудовский клуб повторил рекордную победную серию в истории футбола Спорт, 21:00
SCMP узнала об опасениях «потемкинской деревни» на саммите по Украине Политика, 20:53
Макрон объяснил свои слова об отправке войск на Украину Политика, 20:43
Россия подарила Мали 20 млн л дизтоплива перед Рамаданом Бизнес, 20:31
Клуб Карпина победил лидера чемпионата России Спорт, 20:31