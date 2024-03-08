В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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В Никопольском районе Днепропетровской области повреждения получил объект инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

По его словам, в Красногригорьевской и Марганецкой общинах, а также в райцентре Никополя перед этим произошли взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.