Власти сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Промышленное предприятие повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Сергей Лысак.
Также повреждения получили коммунальное предприятие, десять частных домов и три хозяйственные постройки. Из-за повреждения линий электропередачи часть местных жителей остались без света.
По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее объявили в регионе в 20:54 мск, в 21:20 ее сигналы продолжали звучать. Как уточняет «24 канал», сигналы тревоги звучали в Днепропетровской области и около полудня.
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