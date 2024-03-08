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Тереза Мэй заявила об уходе из парламента спустя 27 лет

Экс-премьер Британии Тереза Мэй заявила об уходе из парламента спустя 27 лет
Тереза Мэй
Тереза Мэй (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет участвовать в предстоящих выборах в британский парламент. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах», — заявила Мэй.

Экс-премьер объяснила свое решение занятостью, в том числе работой в Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми, которая была создана в 2022 году.

Мэй также заверила, что продолжит «усердно работать на благо всех своих избирателей» до всеобщих выборов. Кроме того, она сообщила, что будет работать со своим преемником, «чтобы обеспечить победу консерваторов в Мейденхеде» (город на юге Англии, от которого была избрана Мэй).

Выборы в Палату общин (нижняя палата) парламента Великобритании должны пройти до 28 января 2025 года, точная дата еще не объявлена.

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Тереза Мэй представляла Мейденхед в Палате общин на протяжении последних 27 лет. В 2010–2016 годах она занимала пост министра внутренних дел Великобритании, в 2016–2019-х была премьер-министром страны, а также возглавляла Консервативную партию. 

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Тереза Мэй Великобритания парламент Великобритании выборы в парламент
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