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Умер автор манги Dragon Ball Акира Торияма

Автор манги Dragon Ball Акира Торияма умер в возрасте 68 лет

Создатель манги и аниме-франшизы Dragon Ball («Жемчуг дракона») художник Акира Торияма умер на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году.

«Создатель манги Акира Торияма умер 1 марта из-за острой субдуральной гематомы. Наша общая большая потеря в том, что он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом», — уточнили в пресс-службе студии.

Похороны состоялись в присутствии членов его семьи и «очень малого количества родственников», следуя пожеланиям покойного. В студии отметили, что не будут принимать цветы и подарки в связи с соболезнованием из-за смерти Ториямы, а также попросили воздержаться от вопросов к членам его семьи.

Субдуральная гематома — скопление крови в мозге, вызывающее его сдавление. Как правило, она возникает при тяжелой черепно-мозговой травме.

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Римас Туминас

Акира Торияма родился 5 апреля 1955 года в городе Киесу японской префектуры Айти. В 1974 году он окончил ремесленное училище на отделении дизайна, через три года устроился работать художником в издательстве Shueisha. В 1978 году он дебютировал с работой «Волшебный остров» в журнале Shonen Jump, где публикуются многие популярные манги.

В 1985 году в этом же журнале стал выходить «Жемчуг дракона». В сюжете манги мальчик Сон Гоку с обезьянним хвостом учится боевым искусствам и изучает мир в поисках семи артефактов, известных как «жемчуг дракона» — по легенде, если собрать их вместе, они исполнят любое желание. Согласно опросу, проведенному в 2007 году Министерством культуры Японии, история Ториямы заняла третье место среди лучшей манги всех времен.

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Теги
манга смерть Япония
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