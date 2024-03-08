В Москве задержали подозреваемого в краже партии тюльпанов на ₽2 млн

В Москве задержали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами на ₽2 млн

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже тюльпанов у архангельской предпринимательницы на общую сумму 2 млн руб., сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Она рассказала, что женщина разместила объявление о поиске экспедитора для доставки партии тюльпанов из Москвы. С предпринимательницей связался мужчина, который предложил ей свои услуги.

Получив согласие, злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. Когда тот отправился по маршруту, мужчина изменил пункт назначения куда водитель отвез всю партию цветов. В МВД уточнили, что исполнитель не заподозрил обмана.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Ущерб, который получила предпринимательница, по информации МВД, оценен более чем в 2 млн руб. В сообщении сказано, что дело было возбуждено в городе Московский, который находится на юго-западе города неподалеку от аэропорта Внуково.

Позднее подозреваемого в совершении кражи удалось задержать, им оказался местный житель. Товар после этого вернули владелице, уточнили в МВД.

Ранее, 6 марта, неизвестные украли на рынке в подмосковном Домодедово партию тюльпанов общей стоимостью 3 млн руб. О краже сообщил бизнесмен, работающий на рынке «Фудсити».

Он рассказал, что в преддверии 8 марта ему привезли партию цветов. Однако на въезде на рынок неизвестные выдали себя за него, выгрузили их из «КАМАЗа» в свой грузовик и скрылись в неизвестном направлении.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Общую стоимость похищенного, по его словам, оценили в 3 млн руб.