 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве задержали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами на ₽2 млн

В Москве задержали подозреваемого в краже партии тюльпанов на ₽2 млн

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже тюльпанов у архангельской предпринимательницы на общую сумму 2 млн руб., сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Она рассказала, что женщина разместила объявление о поиске экспедитора для доставки партии тюльпанов из Москвы. С предпринимательницей связался мужчина, который предложил ей свои услуги.

Получив согласие, злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. Когда тот отправился по маршруту, мужчина изменил пункт назначения куда водитель отвез всю партию цветов. В МВД уточнили, что исполнитель не заподозрил обмана.

В Домодедово обокрали «КАМАЗ» с тюльпанами на 3 млн руб.
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Ущерб, который получила предпринимательница, по информации МВД, оценен более чем в 2 млн руб. В сообщении сказано, что дело было возбуждено в городе Московский, который находится на юго-западе города неподалеку от аэропорта Внуково.

Позднее подозреваемого в совершении кражи удалось задержать, им оказался местный житель. Товар после этого вернули владелице, уточнили в МВД.

Ранее, 6 марта, неизвестные украли на рынке в подмосковном Домодедово партию тюльпанов общей стоимостью 3 млн руб. О краже сообщил бизнесмен, работающий на рынке «Фудсити».

Читайте на РБК Pro
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать

Он рассказал, что в преддверии 8 марта ему привезли партию цветов. Однако на въезде на рынок неизвестные выдали себя за него, выгрузили их из «КАМАЗа» в свой грузовик и скрылись в неизвестном направлении. 

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Общую стоимость похищенного, по его словам, оценили в 3 млн руб.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
цветы кража Москва задержание
Материалы по теме
В Домодедово обокрали «КАМАЗ» с тюльпанами на 3 млн руб.
Общество
Аналитики сообщили о падении спроса на тюльпаны и росте продаж хризантем
Общество
Аналитики рассказали, насколько еще подорожают цветы к 8 Марта
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Минобороны отчиталось об уничтожении Су-34 укрепрайона ВСУ под Авдеевкой Политика, 06:05
Доля женщин-предпринимателей в «мужских» сферах выросла Общество, 06:00
Овечкин поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Спорт, 05:51
В Кирове загорелся цех по производству мебели Общество, 05:20
В Москве задержали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами на ₽2 млн Общество, 04:58
Байден в обращении к конгрессу раскроет планы на второй срок Политика, 04:56
Минобороны сообщило об уничтожении двух баз террористов в Сирии Политика, 04:24
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Симоньян назвала скоординированными сообщения посольств об угрозе атак Политика, 04:04
Зеленский приедет в Турцию для встречи с Эрдоганом Политика, 04:04
Bloomberg узнал о подготовке США резолюции ООН о ядерном оружии в космосе Политика, 03:29
Экс-премьер Франции увидел риск ядерной эскалации из-за НАТО на Украине Политика, 03:22
В Сан-Франциско у Boeing 777 отвалилась шина при взлете Общество, 02:53
Кулеба назвал назначение Залужного послом в Лондоне логичным шагом Политика, 02:41
Финские депутаты назвали способы выживания поселка на границе с Россией Политика, 02:35