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Симоньян назвала скоординированными сообщения посольств об угрозе атак

Симоньян: сообщения посольств США и Британии об угрозе атак скоординированы

Предупреждения посольств США и Великобритании об угрозе атак в Москве 8 марта выпущены скоординировано, заявила главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала она, обращаясь к западным странам.

Накануне, 7 марта, посольство США в Москве разместило на своем сайте предупреждение. В нем говорилось, что американское представительство «отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие «мероприятия». «Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — сказано в сообщении.

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Посольство Великобритании в Москве впоследствии опубликовало это же заявление на своем сайте, сославшись на американское. Дипмиссия распространила его в социальных сетях, добавив, что не рекомендует британским гражданам посещать Россию.

В России 8 марта отмечается Международный женский день. По случаю праздника в стране начались длинные выходные, которые продлятся три дня - до 10 марта.

В Москве, как и во многих российских городах, в эти дни пройдут праздничные мероприятия, в том числе концерты в парках и на культурных площадках, в частности на ВДНХ.

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