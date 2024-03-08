В Одессе и двух областях Украины прогремели взрывы
В Одессе прогремела серия взрывов, пишут «Страна» и «Суспiльне».
Оба издания сообщили о взрывах около 00:25 мск. По данным «Страны», они раздавались и в области. В 00:54 мск издание сообщило о второй серии взрывов в регионе.
Глава областной администрации Олег Кипер за 15 минут до полуночи, еще до появления сообщений о взрывах, призвал жителей Белгород-Днестровского района Одесской области оставаться в укрытиях. После полуночи он обратился с тем же призывом к живущим в Одессе и Одесском районе.
Взрыв также прозвучал в Харьковской области, пишет «Суспiльне». Областная администрация сообщила о двух погибших в Купянске. «Страна» утверждает, что взрыв раздался в Чугуевском районе области.
Кроме того, о взрыве сообщил мэр города Александрия в Кировоградской области Украины Сергей Кузьменко. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она продолжает звучать во всех трех регионах, а также в Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях.
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