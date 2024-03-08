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Общество ,  
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Путин в поздравлении к 8 марта назвал материнство предназначением женщин

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Однако прежде всего, по словам президента, они делают это благодаря «величайшему дару», — это рождению детей.

«Материнство — потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, — это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми», — сказал президент России.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России годом семьи. По словам президента, смысл и суть семьи заключаются, первую очередь, в продолжении жизни и рода, истории каждой конкретной семьи и всей страны.

«Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству — неотъемлемая часть наших традиций», — добавил глава государства.

Он также обратился к женщинам, которые находятся в зоне военной операции и к тем, кто ждет уехавщих туда близких в тылу. «Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне», — продолжил Путин.

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В заключение глава государства отметил, что женщины берут на себя ответственность за решение непростых задач, добиваются успехов и впечатляющих результатов в самых разных сферах. Они, по словам Путина, поражают мужчин, умением делать все «быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали». справляются «с целым ворохом проблем и хлопот» и остаются «обворожительными и притягательными».

Президент пожелал россиянкам настоящего взаимопонимания с близкими, счастливых мгновений и успехов во всем, что важно.

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Владимир Путин 8 Марта поздравление женщины Международный женский день
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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