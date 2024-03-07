Лондон в полтора раза увеличит финансирование поставок дронов для Киева

Великобритания намерена увеличить объем средств, предназначенных для финансирования поставок беспилотников на Украину, сообщил глава Минобороны страны Грант Шэппс во время визита в Киев.

В январе британский премьер Риши Сунак объявил, что его страна выделит £200 млн ($256 млн) на закупку дронов для украинской армии. Лондон решил увеличить эту сумму до £325 млн ($416 млн) и таким образом передать Киеву 10 тыс. беспилотников в течение 2024 года, сообщил Шэппс.

«Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства — из заводского цеха на передовую», — заявил министр, объявляя о решении Лондона.

В заключение он призвал партнеров Великобритании присоединиться к усилиям Соединенного Королевства.

По данным телеканала Sky News, Великобритания намерена поставлять Киеву дроны First Person View (FPV, «вид от первого лица»). Эти беспилотники могут передавать изображение окружающей среды оператору на расстоянии через видеокамеру в режиме реального времени. Также в партию входят одноразовые ударные беспилотники, дроны для наблюдения и морские дроны.

Россия осуждает поставки вооружений на Украину западными странами. В Кремле подчеркивают, что это не изменит исход конфликта и только затянет его.