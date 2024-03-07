При атаке украинского дрона получил ранение житель Наумовки

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Житель села Наумовка в Белгородской области получил ранения при взрыве украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Раненого доставили на скорой в городскую больницу № 2 в Белгороде, уточнил Гладков.

При обстреле поселка Суземка в Брянской области 4 марта ранения получили два человека, сообщил тогда губернатор Александр Богомаз.

В результате обстрела также был поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение.