Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с жителя Электростали
Прокуратура Московской области подала апелляцию на решение суда в отношении мужчин, снявших скальп с 19-летнего прохожего из-за его зеленого ирокеза. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ведомства в телеграм-канале.
«В связи с мягкостью назначенного Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову наказания государственным обвинителем прокуратуры г. Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», — говорится в сообщении.
В июле 2023 года в Электростали мужчины во время распития спиртного вступили в конфликт с двумя молодыми людьми, проходившими мимо. Одному из них, 19-летнему Юрию Маркову, нанесли ножом скальпированные раны волосистой части головы и обрили наголо. После этого нападавшие скрылись, пострадавшему вызвали скорую помощь прохожие, у него были травмы средней тяжести.
Позже мужчин задержали, против них завели дела по подп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений и с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия).
Суд приговорил нападавших к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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