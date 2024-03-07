ФСБ опубликовало видео боя с готовившем теракт белорусом
ФСБ заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб в Карелии с участием гражданина Белоруссии, который намеревался взорвать административное здание в Олонце, сообщает «РИА Новости».
«Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, находившегося в межгосударственном розыске», — говорится в сообщении.
Подозреваемый в момент задержания начал стрелять в сотрудников ФСБ, его нейтрализовали. Пострадавших в результате перестрелки нет.
Агент передавал спецслужбам Украины информацию об объектах транспортной инфраструктуры и работе органов исполнительной власти региона. Самодельное взрывное устройство для подрыва административного здания он достал из заранее подготовленного тайника.
Завербованный гражданин являлся членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского». В своей стране в розыск его объявили осенью 2022 года за оскорбление президента Белоруссии.
В конце февраля ФСБ заявила о предотвращении теракта в Запорожье, который готовили украинские спецслужбы. При обыске силовики изъяли препараты, которые «применяются для создания химического оружия массового поражен
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