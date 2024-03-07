«Яндекс Такси» откажется от части комиссии в пользу водителей

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«Яндекс Такси» будет отказываться от части комиссии в пользу водителей в моменты пикового спроса, об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В компании сообщили, что это «обеспечит водителям дополнительный доход» в моменты, когда число заказов сильно растет в часы пик. В эти моменты «водителей не хватает», и новая система может позволить стимулировать их выходить на линию, сообщили в компании.

В начале марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс.Такси» за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский пояснил, что на «Яндекс Такси» поступает очень много жалоб.

Глава ФАС пояснил, что антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IТ-компаний. «У нас «Яндекс Такси», например, тоже в реестре, и мы тоже не можем их проверять», — говорил Шаскольский. Он подчеркнул, что «жалоб очень много».

В ответ в «Яндексе» заявляли, что постоянно внедряют новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен на перевозки и одновременно поддерживать уровень доходов водителей.