Парковки в Москве 8 и 9 марта станут бесплатными
Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 10 марта, парковки будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.
Ранее в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка в Москве стала бесплатной.
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