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Общество ,  
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Парковки в Москве 8 и 9 марта станут бесплатными

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 10 марта, парковки будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.

Ранее в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка в Москве стала бесплатной.

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бесплатная парковка парковка Сергей Собянин Москва
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