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Политика ,  
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МИД Китая описал политику США словами «навредишь самому себе»

МИД Китая описал политику США словами «навредишь самому себе»
Ван И
Ван И (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Концентрация США на подавлении Китая приведет к тому, что в конечном счет Вашингтон навредит самому себе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает NBC News.

«Проблема, стоящая перед США, заключается в них самих, а не в Китае. Если бросать все силы на подавление Китая, то в конечном итоге обязательно навредишь самому себе», — сказал он.

Ван И также призвал США к сотрудничеству с Китаем, чтобы двусторонние отношения были стабильными и устойчиво развивались.

«Мы настаиваем на том, чтобы США признали тенденцию исторического развития, объективно и рационально взглянули на развитие Китая и начали активно и прагматично развивать с ним связи», — отметил министр (цитата по Reuters).

Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая
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Встреча Си Цзиньпина&nbsp;(второй слева) и Джо Байдена (третий справа)

В ноябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что конфронтация США и Китая будет иметь невыносимые последствия для обеих сторон. Такую позицию он обозначил в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско. Китайский лидер также отметил, в отношениях Пекина и Вашингтона всегда присутствовали сложности, однако оба государства, несмотря на них, продолжали двигаться вперед.

Байден ответил ему, что соперничество стран не должно привести к конфликту, и подчеркнул важность взаимопонимания между главами государств.

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Теги
Китай МИД Китая Ван И США
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