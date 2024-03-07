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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

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Фото:Google Maps

Брянская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, 2 марта сотрудники СК пострадали из-за взрыва устройства, сброшенного с украинского дрона. Следователь и следователь-криминалист ранены, еще двое сотрудников ведомства получили контузию.

В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.

Над Брянской областью сбили два беспилотника
Над Брянской областью сбили два беспилотника
 

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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