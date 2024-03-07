Над Брянской областью сбили два беспилотника
Средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.
Брянская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, 2 марта сотрудники СК пострадали из-за взрыва устройства, сброшенного с украинского дрона. Следователь и следователь-криминалист ранены, еще двое сотрудников ведомства получили контузию.
В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.
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