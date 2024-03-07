Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, 2 марта сотрудники СК пострадали из-за взрыва устройства, сброшенного с украинского дрона. Следователь и следователь-криминалист ранены, еще двое сотрудников ведомства получили контузию.