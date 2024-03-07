Программиста Google обвинили в краже ИИ-технологий для китайских фирм
Гражданину Китая Линвэю Дину предъявили обвинение в краже коммерческой тайны у Google — технологий искусственного интеллекта, сообщает Минюст США.
Дин устроился инженером-программистом в Google в 2019 году. В его обязанности входила разработка программного обеспечения, поэтому у него был доступ к конфиденциальной информации. По информации Минюста, весной 2022 года программист начал тайно сохранять на свой аккаунт данные, относящиеся к коммерческой тайне, за год число скаченных файлов превысило 500.
Летом 2022 года Дин получил несколько электронных писем от гендиректора молодой китайской технологической компании.Там ему предложили должность технического директора. Он отправился в Китай и провел там почти полгода. По данным Минюста, Дин владеет 20% акций этой компании.
Позднее он создал собственный стартап, специализирующийся на ИИ. Согласно документам проекта Дина, у него есть «опыт работы с вычислительными платформами Google», которую нужно модернизировать и адаптировать по условия Китая.
Дина задержали 6 марта. Ему грозит до десяти лет заключения и штраф в размере $250 тыс. по каждому из четырех пунктов обвинения.
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