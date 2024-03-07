 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Магадане загорелся склад со стройматериалами

МЧС: в Магадане на площади 1 тыс. кв. м загорелся склад стройматериалов

В Магадане произошел пожар на складе стройматериалов, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. В тушении возгорания участвуют 45 человек и 11 единиц техники.

В середине января в подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей на площади 600 кв. м., никто не пострадал. Его удалось локализовать за несколько часов.

В конце февраля в Новосибирске произошел пожар на складе с продуктами питания, паллетами и металлическими изделиями. Тогда огонь охватил 800 кв. м.

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
МЧС Магадан пожары склад
Материалы по теме
В Новокузнецке произошел пожар в торгово-развлекательном центре
Общество
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Курской области потушили
Политика
Тушить резервуары на Михайловском ГОКе отправили два пожарных поезда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 06 мар, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 06 мар, 17:22
В Магадане загорелся склад со стройматериалами Общество, 02:46
Китай построит четвертый авианосец Политика, 02:35
Глава Сенегала распустил правительство и назначил нового премьера Политика, 02:20
Осужденные в Кабо-Верде за наркотики моряки вернулись в Мурманск Общество, 01:48
Австрию и Raiffeisen посетит специалист по незаконным денежным потокам Бизнес, 01:34
Конгрессмены согласовали финансирование правительства до конца сентября Политика, 01:13
«Реал» в день рождения клуба вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:09
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Действующий победитель Лиги чемпионов вышел в четвертьфинал турнира Спорт, 01:00
Bloomberg узнал об обсуждении в США нового способа передать оружие ВСУ Политика, 00:54
В популярных средствах против прыщей нашли канцероген Общество, 00:45
Глава Гагаузии обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии Политика, 00:38
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 00:10
Посольство Британии заявило о гибели двух моряков из-за атаки хуситов Политика, 00:01
Власти упростят создание «личных фондов» для возвращения активов в Россию Экономика, 00:00