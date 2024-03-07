В Магадане загорелся склад со стройматериалами

МЧС: в Магадане на площади 1 тыс. кв. м загорелся склад стройматериалов

В Магадане произошел пожар на складе стройматериалов, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. В тушении возгорания участвуют 45 человек и 11 единиц техники.

В середине января в подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей на площади 600 кв. м., никто не пострадал. Его удалось локализовать за несколько часов.

В конце февраля в Новосибирске произошел пожар на складе с продуктами питания, паллетами и металлическими изделиями. Тогда огонь охватил 800 кв. м.