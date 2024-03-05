PAP: в Польше гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО

Гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО в Польше

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше в ходе учений НАТО гусеничная машина наехала на двоих солдат, один из них скончался, передает агентство PAP.

«Подтверждаю, что произошел инцидент, в результате которого один из военнослужащих погиб. Другой находится в тяжелом состоянии. Сотрудники военной полиции и прокуратуры проводят процессуальные действия на месте происшествия. Они определят причины этого трагического события», — сообщил агентству пресс-секретарь районной прокуратуры Познани Лукаша Вавжиняка.

Второго солдата, получившего множественные травмы, вертолетом скорой помощи доставили в больницу в Щецине. В медучреждении рассказали, что пациент находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время учений на полигоне в волости Дравско-Поморске, уточнил представитель 1-й Варшавской танковой бригады Яцек Пиотровски.

Учения Dragon-2024 начались в Польше в конце февраля. Они проводятся в рамках более масштабных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»).

В польской части «Стойкого защитника» принимают участие в общей сложности около 20 тыс. солдат и 3,5 тыс. единиц военной единиц техники из десяти стран — участниц Североатлантического альянса.

Цель учений — отработать взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море. Помимо традиционных военных операций, планируется отработать ведение информационной войны в киберпространстве.