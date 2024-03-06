Путин заявил о связи независимости Бельгии с Россией

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Бельгия как независимое государство появилась в значительной степени благодаря России, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», — сказал он, подчеркнув, что у России со многими странами есть «предыстория отношений».

Каким именно образом независимость Бельгии связана с Россией, Путин не уточнил.

Бельгия долгое время входила в состав Испании, Австрии, Франции, а также Нидерландов — в состав этой страны она вошла по решению Венского конгресса, закрепившего итоги наполеоновских войн. Независимость Бельгия получила в 1830 году, после революции. Вслед за этим, в 1831 году, последовала бельгийско-нидерландская война, в которой на стороне Брюсселя выступила Франция. Конфликт продлился всего десять дней.