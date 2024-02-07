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Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения

Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережений властей
Проект восемь лет устраивал «секс-позитивные вечеринки» для взрослых с тематикой, дресс-кодом и шоу-программой. Теперь мероприятия будут проходить в Грузии. В России такие «не допускаются», пересказали организаторы позицию властей
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Проект Kinky Party, который в течение почти восьми лет проводил в Москве мероприятия для взрослых, объявил о приостановлении деятельности в России. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

«Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — сказано в сообщении.

17 февраля проект собирался «с размахом отпраздновать» свое восьмилетие, но мероприятие отменено. В Kinky Party отметили, что пока не знают, будет ли мера временной или постоянной.

В сообщении Kinky Party не уточняется, какой именно орган власти выдал предостережение. РБК обратился за комментарием в Kinky Party и направил запросы в столичные управления МВД и Роспотребнадзора.

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Фото:Kinky Party

«Kinky Party — это секс-позитивная вечеринка с тематикой, дресс-кодом, отличной музыкой и яркой шоу-программой», — говорится на сайте проекта. В правилах сказано, что на вечеринках «можно все», но в рамках российского законодательства. В частности, участники должны спрашивать разрешения, если хотят каким-либо образом взаимодействовать с другими гостями; в ответ есть право сказать «нет», и другие должны уважать это право; фото- и видеосъемка запрещены (их проводят только организаторы); нужно соблюдать требования дресс-кода (он должен быть «сексуальным, ярким и эстетичным» и соответствовать тематике вечеринки). Насильственные действия противоречат правилам вечеринок, для соблюдения безопасности на них действует «кинки-полиция». На вечеринках допустимо употребление алкоголя, наркотики запрещены, несовершеннолетних на них не допускают.

Пока проект будет проводить мероприятия в Грузии. В Тбилиси 3 февраля прошла первая вечеринка Kinky Party. Она включала, как и на вечеринках в Москве, такие элементы, как игра на знакомство гостей друг с другом и шоу-программа (бурлеск, травести, шибари и т.д.).

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В начале февраля полиция провела рейд на БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге. В местном МВД мероприятия назвали плановыми и профилактическими. По итогам проверки были составлены десять протоколов по линии ГИБДД, три — по административной статье об употреблении наркотиков (участники отказались от медицинского освидетельствования). Также полиция обнаружила двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей.

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