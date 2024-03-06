Костры, спецназ и слезоточивый газ. Беспорядки в Варшаве у офиса Туска

Video

Перед офисом польского премьера Дональда Туска собрались тысячи протестующих, передает Reuters.

По данным агентства, некоторые принесли с собой флаги и пиротехнику. Протест фермеров у офиса премьера поддержали горняки, сталелитейщики, работники автомобилестроительной промышленности и другие, рассказал председатель профсоюзного объединения «Солидарность» Петр Дуда.

Газета Rzeczpospolita сообщает, что канцелярию Туска забросали петардами, яйцами и яблоками. Кроме того, перед зданием сейма прошли столкновения протестующих с полицией, пострадали несколько силовиков, десятки демонстрантов задержаны.