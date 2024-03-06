 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Костры, спецназ и слезоточивый газ. Беспорядки в Варшаве у офиса Туска

Польские фермеры подожгли покрышки возле офиса премьера Польши

Костры, спецназ и слезоточивый газ. Беспорядки в Варшаве у офиса Туска
Video

Перед офисом польского премьера Дональда Туска собрались тысячи протестующих, передает Reuters.

По данным агентства, некоторые принесли с собой флаги и пиротехнику. Протест фермеров у офиса премьера поддержали горняки, сталелитейщики, работники автомобилестроительной промышленности и другие, рассказал председатель профсоюзного объединения «Солидарность» Петр Дуда.

Поляки начали жечь покрышки у офиса премьера Туска
Политика

Газета Rzeczpospolita сообщает, что канцелярию Туска забросали петардами, яйцами и яблоками. Кроме того, перед зданием сейма прошли столкновения протестующих с полицией, пострадали несколько силовиков, десятки демонстрантов задержаны.

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Теги
Польша фермеры протесты протестующие Дональд Туск
Материалы по теме
Туск не исключил «полного закрытия границ с Украиной» для защиты фермеров
Политика
Почему фермеры заблокировали Брюссель и другие европейские города
Политика
Польские фермеры пригнали в Варшаву Agro Abrams. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 17:22
Аналитики оценили последствия возвращения Трампа для мировых рынков Экономика, 20:38
В ETF от BlackRock поступило $788 млн за день. Сколько биткоинов в фонде Крипто, 20:34
Костры, спецназ и слезоточивый газ. Беспорядки в Варшаве у офиса Туска Политика, 20:26
Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже Спорт, 20:26
Судан опроверг сообщения о тайной передаче оружия Украине Политика, 20:24
Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на выборах президента Политика, 20:07
РАН отозвала награду у философа Юлии Синеокой после признания иноагентом Политика, 19:55
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Радулов третьим в истории КХЛ набрал 700 очков Спорт, 19:54
ПСБ рассказал о корпоративной политике, направленной на поддержку семьи Пресс-релиз, 19:53
Спецборт МЧС доставит пострадавших при аварии на ТЭЦ из Тувы в Москву Общество, 19:45
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 19:45
Минобороны подняло Су-30 из-за трех самолетов над Черным морем Политика, 19:37
Зачем глава МАГАТЭ приезжал в Россию и встречался с Путиным Политика, 19:27
Минобороны сообщило об ударе по ангару морских беспилотников в Одессе Политика, 19:25