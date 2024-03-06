Протестующие в Мексике ворвались в президентский дворец. Видео
В Мехико в районе Монеда студенты педагогического колледжа «Исидро Бургос» в Айоцинапе, организовавшие акцию протеста, проломили дверь президентского дворца и ворвались внутрь, пишет местное издание El Universal. В качестве тарана протестующие использовали автомобиль Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE).
В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих и установили баррикады, чтобы студенты не проникли вглубь дворца.
Сам президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в момент акции находился во дворце и проводил пресс-конференцию. Нападающие требуют встречи с ним из-за отсутствия результатов расследования по делу об исчезновении 43 учащихся их колледжа в городе Игуала штата Герреро в 2014 году. The New York Times писала, что мексиканская полиция, военные и чиновники вступили в тайный сговор с наркокартелем «Геррерос Унидос», который похитил и убил студентов педагогического колледжа в Игуале.
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?