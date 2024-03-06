Протестующие в Мексике ворвались в президентский дворец. Видео

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В Мехико в районе Монеда студенты педагогического колледжа «Исидро Бургос» в Айоцинапе, организовавшие акцию протеста, проломили дверь президентского дворца и ворвались внутрь, пишет местное издание El Universal. В качестве тарана протестующие использовали автомобиль Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE).

В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих и установили баррикады, чтобы студенты не проникли вглубь дворца.

Сам президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в момент акции находился во дворце и проводил пресс-конференцию. Нападающие требуют встречи с ним из-за отсутствия результатов расследования по делу об исчезновении 43 учащихся их колледжа в городе Игуала штата Герреро в 2014 году. The New York Times писала, что мексиканская полиция, военные и чиновники вступили в тайный сговор с наркокартелем «Геррерос Унидос», который похитил и убил студентов педагогического колледжа в Игуале.