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NYT узнала детали похищения и убийства 43 студентов в Мексике наркобандой

NYT раскрыла детали похищения и убийства 43 студентов в Мексике наркокартелем
Власти и силовики города Игуала вступили в тайный сговор с наркокартелем, который убил студентов в 2014 году. Банда не только подкупала представителей власти, но «фактически превратила чиновников в своих служащих», пишет газета
Фото: Manuel Velasquez / Getty Images
Фото: Manuel Velasquez / Getty Images

Мексиканская полиция, военные и чиновники вступили в тайный сговор с наркокартелем «Геррерос Унидос», который похитил и убил 43 студентов педагогического колледжа в городе Игуала штата Герреро в 2014 году, пишет The New York Times. Издание называет расправу над студентами самым громким нераскрытым делом в стране.

Газета изучила около 23 тыс. текстовых сообщений, показаний и материалов расследования. Переписка картеля была перехвачена Управлением по борьбе с наркотиками США еще в 2014 году, однако сообщения были переданы мексиканской стороне лишь в прошлом году.

В сентябре 2014 года несколько десятков студентов педагогического колледжа приехали на автобусах в Игуалу, чтобы затем принять участие в марше в Мехико. Однако им так и не удалось выехать за пределы города. Полицейские начали их преследовать, открыли по ним огонь и похитили. Согласно показаниям нескольких членов картеля, студентов передали банде, которая убила их и избавилась от тел. Военные следили за картелем и знали о похищении, но не вмешались.

Согласно расследованию NYT, представители почти всех ветвей власти в течение нескольких месяцев тайно работали на картель. Как следует из сообщений, полиция подчинялась прямым приказам банды наркоторговцев и снабжала их оружием. Военные, закрывшие глаза на похищение, также получали взятки от картеля. В сообщениях банда и их пособники жаловались на жадность военных, называя их «шлюхами». «Геррерос Унидос» не только подкупал представителей власти, но «фактически превратил чиновников в своих служащих», что сделало возможным убийство студентов, отмечает газета.

Так, у одного из спасателей, приехавших на место преступления, «была неофициальная вторая работа» — он собирал сведения для картеля. В течение нескольких месяцев он отправлял информацию о действиях правоохранительных органов главарю банды, которого называл «боссом». Коронер также выполнял указания картеля, присылая фотографии тел и улик с мест преступлений. После убийства нескольких студентов члены банды сожгли тела в крематории, принадлежащем семье коронера.

Согласно материалам расследования, студенты приехали в Игуалу на автобусах, похожих на те, на которых картель перевозит наркотики в США. Картель принял их колонну за «вторжение врагов» и отдал приказ расправиться с ними.

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Предыдущее правительство обвинялось в попытке скрыть причастность силовиков к похищению, особенно военных. При президенте Андреса Мануэле Лопесе Обрадоре власти потребовали арестовать 20 военных в связи с расследованием, указывает газета.

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Теги
Елена Чернышова
Мексика наркокартели убийство студенты
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