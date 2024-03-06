Представитель Потанина опроверг продажу бизнеса на курорте «Роза Хутор»
Информацию о том, что бизнесмен Владимир Потанин (Forbes оценивает его состояние в $23,7 млрд, он занял второе место в списке богатейших людей в 2023 году) продал весь свой гостиничный бизнес на курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель предпринимателя.
«Опровергаю официально», — сказал он.
Данные о продаже бизнеса Потаниным сегодня появились в телеграм-каналах, в частности, эту информацию опубликовал Brief. В публикации утверждалось, что, по данным источников, бизнес продан двум покупателям, имя которых не называлось. Позже телеграм-канал назвал слухи о сделке «уткой».
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