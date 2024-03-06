Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка
Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел, есть прямое попадание в частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
После попадания снаряда дом загорелся, рассказал глава региона. По предварительным данным, пострадавших нет. «Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после окончания обстрела», — написал Гладков.
С начала военной операции на Украине российские приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
В последний раз поселок Красное подвергся атаке 29 февраля. По словам Гладкова, после минометного обстрела населенного пункта зафиксировали два прилета. Кроме того, на поселок сбросили три бомбы с беспилотников.
В результате взрыва в одном частном жилом домовладении были выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал.
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