Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка Красное

Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка

Фото: Яндекс.Карты

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел, есть прямое попадание в частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

После попадания снаряда дом загорелся, рассказал глава региона. По предварительным данным, пострадавших нет. «Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после окончания обстрела», — написал Гладков.

С начала военной операции на Украине российские приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В последний раз поселок Красное подвергся атаке 29 февраля. По словам Гладкова, после минометного обстрела населенного пункта зафиксировали два прилета. Кроме того, на поселок сбросили три бомбы с беспилотников.

В результате взрыва в одном частном жилом домовладении были выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал.