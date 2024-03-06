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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка

Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка Красное
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел, есть прямое попадание в частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

После попадания снаряда дом загорелся, рассказал глава региона. По предварительным данным, пострадавших нет. «Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после окончания обстрела», — написал Гладков.

С начала военной операции на Украине российские приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В последний раз поселок Красное подвергся атаке 29 февраля. По словам Гладкова, после минометного обстрела населенного пункта зафиксировали два прилета. Кроме того, на поселок сбросили три бомбы с беспилотников.

В результате взрыва в одном частном жилом домовладении были выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал.

Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка
Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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