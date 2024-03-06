 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Архангельской области задержали 16-летнего сторонника «Колумбайна»

В Архангельской области завели дело против 16-летнего сторонника «Колумбайна»
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Следственный комитет в Архангельской области завел уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, поддерживающего движение «Колумбайн» (признано террористической организацией, запрещено на территории России), сообщили РБК источник, близкий к МВД, и источник в региональном управлении полиции.

По данным собеседников РБК, речь идет об ученике девятого класса, проживающего в Северодвинске. С октября 2023 года подросток состоит на учете в ПДН (подразделение полиции по делам несовершеннолетних) по статьям:

  • о совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК),
  • изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних в интернете (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК),
  • использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов (п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК).

Теперь в отношении подростка заведено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет, однако для несовершеннолетних предусмотрен специальный порядок назначения наказания.

В Иркутской области задержали 19-летнего сторонника «Колумбайна»
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Источники РБК уточнили, что подозреваемый с 30 января по 19 февраля разместил в двух телеграм-каналах посты с заявлениями о «признании вооруженных нападений внутри образовательных организаций на обучающихся и педагогов, а также иной персонал школ правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также в допустимости указанной деятельности».

Дома у школьника провели обыск, у него изъяли мобильный телефон, планшет, нож, футболку. Подростка допросили в качестве подозреваемого и задержали.

Читайте на РБК Pro
Пять digital-профессий в сельском хозяйстве с доходом до ₽500 тыс.
Участились случаи болезни Паркинсона у людей до 50-ти. Каковы признаки
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать
Почему ранчо в США могут стать новым «пузырем» на рынке недвижимости

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Теги
Архангельская область школьник нападения уголовное дело
Материалы по теме
ФСБ провела обыски у 187 подписчиков пабликов «Колумбайна» и «МКУ»
Общество
ФСБ задержала в Сочи подростка — администратора сообщества «Колумбайн»
Общество
Бортников отчитался о предотвращенных в России «колумбайнах»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 17:22
Эксперты рассказали о новой стратегии США для сдерживания России Политика, 17:44
Американец принял вызов брата Нурмагомедова ради шанса на титул UFC Спорт, 17:41
Минобороны впервые сообщило о перехвате планирующей бомбы Hammer Политика, 17:38
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 17:36
«Хедхантер» сообщил о планах получить листинг на Мосбирже к III кварталу Инвестиции, 17:35
В ЛНР пять человек погибли при подрыве автобуса на мине Политика, 17:30
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Курской области потушили Политика, 17:27
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Как микробы в кишечнике влияют на наш выбор еды — Psychology Today Pro, 17:21
Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов Политика, 17:11
Власти Москвы назвали число расселенных по реновации домов Недвижимость, 17:07
Начальнику котельной в Климовске смягчили меру пресечения Общество, 17:04
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать Pro, 17:01
В Домодедово обокрали «КАМАЗ» с тюльпанами на 3 млн руб. Общество, 16:58
Politico узнала о напряженности между США и ЕС из-за активов России Политика, 16:50