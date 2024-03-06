В Архангельской области задержали 16-летнего сторонника «Колумбайна»

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Следственный комитет в Архангельской области завел уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, поддерживающего движение «Колумбайн» (признано террористической организацией, запрещено на территории России), сообщили РБК источник, близкий к МВД, и источник в региональном управлении полиции.

По данным собеседников РБК, речь идет об ученике девятого класса, проживающего в Северодвинске. С октября 2023 года подросток состоит на учете в ПДН (подразделение полиции по делам несовершеннолетних) по статьям:

о совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК),

изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних в интернете (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК),

использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов (п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК).

Теперь в отношении подростка заведено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет, однако для несовершеннолетних предусмотрен специальный порядок назначения наказания.

Источники РБК уточнили, что подозреваемый с 30 января по 19 февраля разместил в двух телеграм-каналах посты с заявлениями о «признании вооруженных нападений внутри образовательных организаций на обучающихся и педагогов, а также иной персонал школ правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также в допустимости указанной деятельности».

Дома у школьника провели обыск, у него изъяли мобильный телефон, планшет, нож, футболку. Подростка допросили в качестве подозреваемого и задержали.