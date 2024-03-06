Киев объяснил отказ жены Зеленского от участия в мероприятии с Байденом
Жена президента Украины Елена Зеленская отказалась приехать на выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе из-за других событий в ее графике, сообщили «Украинской правде» в офисе главы государства.
Ранее посольство Украины в США получило приглашение для первой леди Украины на выступление президента США в конгрессе 7 марта с речью «О положении страны».
«Из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии», — заявили в офисе президента Украины.
The Washington Post (WP) писала, что на то же мероприятие, куда пригласили Зеленскую, позвали и вдову Алексея Навального Юлию, и обеих женщин хотели посадить рядом.
По данным источников газеты, возможное присутствие Юлии Навальной «вызвало дискомфорт» у украинской стороны.
Навальная также отказалась от участия в мероприятии. Бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) объяснила отказ от участия в мероприятии тем, что Юлии нужно прийти в себя.
В своем выступлении 7 марта Байден вновь призовет республиканцев из палаты представителей одобрить финансирование для Украины «как можно быстрее», пишет WP со ссылкой на источник в Белом доме.
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