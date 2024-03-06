В России включили музыку и проверили сирены оповещения. Видео
Утром 6 марта во многих городах включили системы оповещения о тревоге — МЧС проверяло работу соответствующих систем. Перед оповещением звучал сигнал «Внимание всем!», а также включались сирены. В Петербурге вместо сигнала включили музыку — полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Также сигнал транслировали по телевидению и радио.
МЧС предупреждало, что проверка необходима, чтобы удостовериться, что системы оповещения работают. Предыдущая проверка прошла 4 октября.
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