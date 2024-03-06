В Кузбассе арестовали мужчину, который привел в квартиру коня

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Житель города Осинники в Кемеровской области, который привел в квартиру коня, получил административный арест на сутки за хулиганство, сообщила пресс-служба полиции региона в телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина заводит коня в подъезд многоквартирного дома. Полиция показала смонтированную версию видео, во второй части которого лошадь уже стоит в квартире. Снимавшая его женщина отмечает, что муж решил таким образом поздравить ее с 8 Марта.

В полиции рассказали, что провели проверку после появления публикации, и нашли мужчину, который завел животное в дом. Им оказался разнорабочий животноводческой фермы в поселке Красная Орловка.

Мужчина сказал, что ночью, будучи пьяным, взял под уздцы одну из лошадей с фермы и отправился с ней домой, чтобы показать животное семье. Он поднялся по лестнице на пятый этаж дома и завел лошадь в квартиру. Животное провело там порядка полутора часов, после чего мужчина вывел ее на улицу и вернул обратно на ферму.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). На кадрах, которые показала полиция, задержанный говорит, что не понимает, что делал, и раскаивается в содеянном.