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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили дрон

Губернатор Гусев: ПВО сбила дрон над Воронежской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, последствий на земле нет», — написал он.

В Минобороны позже уточнили, что украинский дрон в Воронежской области сбили около 7:00 мск.

В Воронеже объявили авиационную опасность
Политика
Воронеж

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников. Накануне Гусев писал, что в Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения к городу дронов. Спустя 40 минут предупреждение об опасности отменили.

Над Воронежской областью сбили дрон
Над Воронежской областью сбили дрон

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники
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