Над Воронежской областью сбили дрон

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, последствий на земле нет», — написал он.

В Минобороны позже уточнили, что украинский дрон в Воронежской области сбили около 7:00 мск.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников. Накануне Гусев писал, что в Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения к городу дронов. Спустя 40 минут предупреждение об опасности отменили.