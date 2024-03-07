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Бизнес ,  
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Экс-завод IKEA получит инвестиции госфонда на замену плит из Италии

Бывший завод IKEA получит ₽1,8 млрд от госфонда на замену плит из Италии
На бывшем заводе IKEA в деревне Подберезье Новгородской области будут производить мебельные плиты, «имитирующие натуральные материалы». Их планируют использовать в собственном производстве корпусной мебели и поставлять другим
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Собственник бывшего завода IKEA в Новгородской области компания «Экстраверт» (принадлежит «Инвест Плюс» Вадима Осипова) получит 1,8 млрд руб. от Фонда развития промышленности (ФРП) на производство новых для России мебельных плит, сообщил РБК директор ФРП Роман Петруца.

Глава фонда добавил, что общий бюджет проекта составляет около 2,3 млрд руб.

На заводе планируют выпускать новые плиты в 150 коллекциях декора. Они будут использоваться в том числе в собственном производстве гардеробных, кухонь, стеллажей и шкафов. Порядка 70% продукции будут поставлять другим производителям.

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Бизнес
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В формате, в котором фабрика «Экстраверт» будет выпускать мебельные плиты, материалы на российском рынке внутри страны до сих пор не производились, заявил РБК гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.

По словам главы объединения, в 2023-м российское производство мебели выросло в натуральном выражении на 34%, в денежном выражении рост составил 25%. «То есть мы произвели мебели больше, но каждая условная единица стала чуть дешевле. Многие стали покупать более дешевую мебель, перешли в экономсегмент. Российские мебельщики сдерживали в течение 2023 года рост цен на мебель. Мебель уже долгое время на последнем месте среди непродовольственных товаров по темпам роста. Российский потребитель голосует рублем за отечественную мебель, экспорт тоже увеличивается», — говорит Иртуганов.

По мнению исполнительного директора мебельной компании «Ангстрем» Вадима Чернушкина, импортозамещение позволит сделать предсказуемыми цены и сроки доставки. «Понятные правила игры, на которые не влияют международная обстановка и волатильность курса. Для нас как для производителей ключевую роль в выборе играет качество материалов и комплектующих. Российский производитель, который сможет предложить качественный продукт, конечно, смело составит конкуренцию поставщикам из-за рубежа», — заявил он РБК.

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В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, IKEA сообщила о приостановке продаж в стране, объяснив это сбоями в логистике.

В июне того же года в компании объявили, что сократят бизнес в России, уволив часть сотрудников и выставив на продажу четыре свои фабрики — в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Тогда же IKEA начала финальную распродажу в России, принять участие в которой сначала могли только сотрудники компании, а с 1 июля — все желающие. Официальное завершение распродажи произошло 15 августа.

При этом поставки товаров IKEA, судя по данным портала «Декларации-соответствия.рус», все это время продолжались. Так, с марта 2022 года компания подала около 250 заявлений, последнее было в октябре. В марте 2023-го IKEA завершила сделку по продаже «Икеа Индастри Новгород «Инвест Плюс», а в мае российская компания перезапустила производство. К осени IKEA продала свои российские фабрики местным мебельным компаниям.

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