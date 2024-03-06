Милей разместил в X публикацию о планируемом визите на Украину
Президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети Х сообщение издания Infobae о его визите на Украину в июне.
В посте он повторил заголовок статьи, в котором говорится, что «Хавьер Милей планирует молниеносный визит в Киев, чтобы подтвердить свою поддержку Владимира Зеленского».
По информации Infobae, перед прибытием на Украину Милей посетит Мадрид и Гамбург. Милей не исключает остановки в Париже и Берлине для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет издание.
В конце февраля Милей анонсировал саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины в 2024 году. Он отметил, что отдает приоритет «защищающим свободу» странам, в том числе США, Израилю и Украине.
15 февраля Аргентина официально уведомила Россию о нежелании вступать в БРИКС. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в БРИКС «не драматизируют» эту ситуацию, приглашение Аргентины не отзывалось и остается в силе.
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