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Сингапур раскритиковали соседние страны за сделку с Тейлор Свифт

CNN: страны-соседи раскритиковали Сингапур за сделку с Тейлор Свифт

Страны-соседи раскритиковали правительство Сингапура за эксклюзивное соглашение с Тейлор Свифт, которое она заключила с организаторами концертов, чтобы этот город-государство был единственным местом выступления певицы в Юго-Восточной Азии в рамках ее тура. Об этом пишет CNN.

Член палаты представителей Филиппин Джои Сальседа заявила, что эксклюзивные сделки — это «не то, что делают хорошие соседи».

Премьер-министр Ли Сянь Лунг ответил на критику, сказав, что Сингапур не проявил «недружелюбия» к своим соседям, заключив сделку с суперзвездой. «Ей были предоставлены определенные стимулы, и была достигнута сделка. Это оказалось очень удачной договоренностью. Я не считаю это проявлением недружелюбия» — сказал он.

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Общество
Тейлор Свифт с отцом

Чиновники в Сингапуре признали, что предлагали Свифт грант, а министр культуры станы Эдвард Тонг заявил, что размер гранта «не соответствует действительности и не так высок, как предполагалось», пишет CNN.

В феврале премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявила, что Сингапур платил Тейлор Свифт до $3 млн за эксклюзивное выступление в стране.

The Eras Tour — шестой концертный тур американской певицы. Он начался 17 марта 2023 года в Аризоне, а закончится 8 декабря 2024 года в Ванкувере в Канаде.

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Теги
Сингапур Тейлор Свифт тур
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