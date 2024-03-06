Сингапур раскритиковали соседние страны за сделку с Тейлор Свифт
Страны-соседи раскритиковали правительство Сингапура за эксклюзивное соглашение с Тейлор Свифт, которое она заключила с организаторами концертов, чтобы этот город-государство был единственным местом выступления певицы в Юго-Восточной Азии в рамках ее тура. Об этом пишет CNN.
Член палаты представителей Филиппин Джои Сальседа заявила, что эксклюзивные сделки — это «не то, что делают хорошие соседи».
Премьер-министр Ли Сянь Лунг ответил на критику, сказав, что Сингапур не проявил «недружелюбия» к своим соседям, заключив сделку с суперзвездой. «Ей были предоставлены определенные стимулы, и была достигнута сделка. Это оказалось очень удачной договоренностью. Я не считаю это проявлением недружелюбия» — сказал он.
Чиновники в Сингапуре признали, что предлагали Свифт грант, а министр культуры станы Эдвард Тонг заявил, что размер гранта «не соответствует действительности и не так высок, как предполагалось», пишет CNN.
В феврале премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявила, что Сингапур платил Тейлор Свифт до $3 млн за эксклюзивное выступление в стране.
The Eras Tour — шестой концертный тур американской певицы. Он начался 17 марта 2023 года в Аризоне, а закончится 8 декабря 2024 года в Ванкувере в Канаде.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию