Отца Тейлор Свифт обвинили в избиении фотографа
Полиция Австралии начала расследование в отношении отца певицы Тейлор Свифт из-за обвинений в избиении австралийского фотографа. Об этом пишет The Guardian.
Полиции Нового Южного Уэльса сообщили, что 71-летний Скотт Свифт якобы напал на 51-летнего фотографа Бена Макдональда. Это произошло на пристани Нейтрального залива (гавань Сиднея) около 2:30 по местному времени.
Макдональд рассказал Guardian Australia, что Тейлор Свифт и ее окружение поздно вечером совершали прогулку по гавани на яхте после завершения ее последнего австралийского шоу. Певица вышла из лодки и пошла по пристани в окружении охраны, которая, как утверждает Макдональд, сунула зонтики ему в лицо и в камеру.
По его словам, когда Свифт села в свою машину, какой-то мужчина ударил его по лицу, а затем тоже сел в машину и уехал. Позже Макдональд просмотрел фото, которые успел сделать, и узнал в нападавшем Скотта Свифта. Фотограф обратился в полицию.
Пресс-секретарь Тейлор Свифт прямо не ответил на вопросы об обвинениях в адрес отца певицы. При этом он рассказал, что «два неизвестных человека приблизились к артистке, хватая ее сотрудников службы безопасности и угрожая бросить сотрудницу в воду».
Тейлор Свифт завершила австралийский этап своего тура Eras вечером 26 февраля. В Австралии она выступила в общей сложности семь раз на стадионах в Мельбурне и Сиднее. Как пишет The Guardian, на ее выступления за два последних выходных дня пришли около 600 тыс. человек.
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