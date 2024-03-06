Bloomberg узнал об отказе от презентации новых устройств Apple весной

Американская корпорация Apple не планирует проводит презентацию новых устройств весной, пишет Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, вместо весенней презентации Apple планирует анонсировать новые продукты на своем веб-сайте с помощью серии онлайн-видео и маркетинговых кампаний.

В список новых устройств Apple войдут впервые за почти шесть лет обновленная версия iPad Pro, новый iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем, обновленный Apple Pencil и Magic Keyboard. 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air будут оснащены более быстрым чипом M3.

«Мне сказали, что специальная версия iOS 17.4 с поддержкой нового оборудования запланирована на конец месяца. Так что я ожидаю, что устройства поступят где-то в марте или апреле», — пишет Гурман.

После этого, по словам обозревателя, все внимание будет обращено на Всемирную конференцию разработчиков, где Apple продемонстрирует свои достижения в области генеративного искусственного интеллекта. Некоторые инженеры отмечают, что это будет самое масштабное обновление iOS за всю историю, подчеркнул Гурман.

В феврале Bloomberg сообщил, что Apple решила свернуть разработку собственного электромобиля, начатую десять лет назад. Решение поддержали главный операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент Apple по технологиям Кевин Линч, который отвечал за проект.

Ключевой проблемой для корпорации в проекте Project Titan было внедрение автопилота, который Apple тестировала на дорогах с 2017 года. Компания рассматривала варианты с отсрочкой релиза до 2028 года или снижением характеристик автопилота.



Однако в конечном итоге на решение Apple повлияло охлаждение рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Рост продаж в этом сегменте замедлился в последние месяцы: покупателей отпугивают высокие цены и отсутствие инфраструктуры для зарядки машин. По информации агентства, компания рассчитывала продавать электромобиль по цене около $100 тыс.